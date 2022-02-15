За 12 лет медалью «Материнская слава» наградили 1 505 женщин из Татарстана

За период с 2010 года медалью «Ана даны – Материнская слава» награждено 1505 матерей из Татарстана. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на брифинге в Доме Правительства РТ.

«В Татарстане в 2000 году учреждена государственная награда — медаль „Ана даны — Материнская слава“, являющаяся знаком высшей степени материнского отличия. Медалью награждаются матери, родившие и достойно воспитавшие пять и более детей, при наличии не менее одного несовершеннолетнего ребенка», — рассказала она.

В целях повышения авторитета семьи и престижа родительского труда Президентом РТ Рустамом Миннихановым в Послании Госсовету РТ на 2022 год озвучено решение об учреждении новой государственной награды — медали «Родительская доблесть — Ата-ана фидакарьлеге». Ею будут награждаться семьи, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей в соответствии с требованиями семейного законодательства, при наличии не менее одного несовершеннолетнего ребенка.

К награде будут представлены родители или усыновители, проживающие на территории республики не менее 10 лет, образовавшие социально ответственную семью, ведущие здоровый образ жизни, обеспечивающие надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей. Одному из родителей, награжденному медалью РТ «Родительская доблесть», будет выплачено единовременное денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей.