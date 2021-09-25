За 12 дней активисты вывезли из лесов Татарстана почти 160 кубометров мусора

13 сентября в республике стартовал осенний этап акции «Чистые леса Татарстана». Сегодня также была организована уборка лесного фонда, так, участниками мероприятия в квартале в квартале 84 Столбищенского участкового лесничества стали около 500 человек. Об этом сообщает Минлесхоз Татарстана.

По словам замглавы Минлесхоза Татарстана Ильгизара Зарипова, со старта природоохранного мероприятия сделано многое: участники вывезли из лесов 159 кубометров ТБО. «Также специалистами лесной отрасли были благоустроены 16 родников, отремонтированы 88 аншлагов, информационных щитов и мест отдыха граждан, пребывающих в лесах», — перечислил он.

В Столбищенском участковом лесничестве сегодня состоялось центральное мероприятие акции. Помимо уборки территории, за время которой удалось собрать 5 кубометров мусора, участники высадили здесь 200 саженцев ели европейской.

В целом, по данным Минлесхоза, за время акции по республике было собрано и вывезено 2,6 тыс. кубометров сухостоя, поваленных деревьев и ТБО. В мероприятиях приняли участие более 20 тыс. человек.

Природоохранная акция «Чистые леса Татарстана» проводится ведомством с 2010 года — каждой весной и осенью. Участниками мероприятия становятся представители министерств, ведомств, учреждений, организаций, предприятий, арендаторы лесных участков, представители садоводческих товариществ, кооперативов, экологических объединений, студенты высших и средних специальных учебных заведений, волонтеры.