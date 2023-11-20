За 11 ярмарочных дней в Татарстане фермеры реализовали сельхозпродукцию на 869 млн рублей

За 11 прошедших сельскохозяйственных ярмарок в Татарстане фермеры продали продукцию на общую сумму 868,7 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«По итогам 11 ярмарок было реализовано 7 870 тонн овощей, в том числе 4 801,6 тонны картофеля, а также 173,7 тонны разливного молока, 601,3 тонны сахара, 847,7 тонны мяса, в том числе 489,5 тонны говядины», – отметили в министерстве.

В организации ярмарок были задействованы 35 муниципальных районов, 10 424 единицы транспорта.

Осенние сельхозярмарки начали работу 9 сентября и продлятся до 23 декабря. Они проходят на 15 площадках в Казани, на двух площадках в Набережных Челнах и Зеленодольске, на трех площадках в Нижнекамске, а также в 26 муниципальных районах.