Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
За 11 ярмарочных дней в Татарстане фермеры реализовали сельхозпродукцию на 869 млн рублей
За 11 прошедших сельскохозяйственных ярмарок в Татарстане фермеры продали продукцию на общую сумму 868,7 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
«По итогам 11 ярмарок было реализовано 7 870 тонн овощей, в том числе 4 801,6 тонны картофеля, а также 173,7 тонны разливного молока, 601,3 тонны сахара, 847,7 тонны мяса, в том числе 489,5 тонны говядины», – отметили в министерстве.
В организации ярмарок были задействованы 35 муниципальных районов, 10 424 единицы транспорта.
Осенние сельхозярмарки начали работу 9 сентября и продлятся до 23 декабря. Они проходят на 15 площадках в Казани, на двух площадках в Набережных Челнах и Зеленодольске, на трех площадках в Нижнекамске, а также в 26 муниципальных районах.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»