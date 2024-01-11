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Экономика 11 января 2024 21:06

За 11 месяцев в Татарстане опубликовано более 10 тыс. материалов о нацпроектах

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С января по ноябрь 2023 года в татарстанских СМИ было опубликовано свыше 10 тыс. материалов, посвященных национальным проектам. Об этом говорится в презентации об их реализации в РТ в 2019-2023 годах, подготовленной Минэкономики РТ.

Кроме того, за это время в федеральных СМИ появилось более 500 публикаций о реализации нацпроектов в Татарстане, а федеральные аудио- и видеоролики транслировались на радио и ТВ в республике более 2 тыс. раз.

Также было подготовлено 88 роликов о релизации нацпроектов для публикации в СМИ и соцсетях, проводилось берндирование и QR-кодирование объектов нацпроектов.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.

#нацпроекты #национальные проекты
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