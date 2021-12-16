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Экономика
16 декабря 2021  17:02
Александр Хевронин

За 11 месяцев 2021 года в Татарстане ввели в эксплуатацию почти 30 тыс. квартир

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В период с января по ноябрь 2021 года в Татарстане ввели в эксплуатацию 29,4 тыс. квартир общей площадью 2,57 млн кв. метров. Это на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Татарстанстат.

Всего за январь — ноябрь этого года в республике введено в эксплуатацию 23,9 тыс. жилых домов. Из них 11,8 тыс. — это индивидуальное жилье, а 12,1 тыс. — многоквартирные дома.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане доля индивидуального жилищного строительства в текущем 2021 году составила рекордные 65% против 35% строительства многоквартирных домов.

По темпам развития строительства и объемам ввода жилья Татарстан занимает седьмое место по России. В Приволжском федеральном округе республика находится на втором месте и уступает только Башкортостану.

#многоквартирный дом #индивидуальное жилье #Татарстан
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