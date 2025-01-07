За 11 лет Госжилфонд Татарстана обеспечил жильем 5,3 тыс. детей-сирот

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Начиная с 2013 года Госжилфонд при Президенте РТ (затем — Госжилфонд при Раисе РТ) в рамках исполнения программы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» передал сиротам 5346 квартир. В 2024 году была передана 621 квартира, сообщает пресс-служба ГЖФ.

В ведомстве заявили, что это позволило выполнить одну из главных задач национального проекта «Жилье и городская среда» — обеспечение граждан доступным и комфортным жильем. Участники программы получили за счет государства однокомнатные квартиры в соципотечных домах в различных городах и районах республики.

Все квартиры полностью готовы для проживания. Как правило, они сдаются в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, электрическими или газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды и электроэнергии.

Ранее Госжилфонд ежегодно обеспечивал жильем около 300 детей-сирот. Начиная с 2020 года Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым было принято решение об удвоении количества жилья, предоставляемого детям-сиротам, до 600 квартир в год.

С начала 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер — от экономики до экологии. В этом году в Татарстане будут реализованы 11 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На связанные с ними мероприятия будет направлено 44,2 млрд рублей.