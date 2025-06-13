news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 13 июня 2025 18:26

«За 10 секунд до встречи гостя у трапа!»: как в Якутске встречали Рустама Минниханова

Читайте нас в
Телеграм

Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале поделилась видео, на котором показали подготовку к встрече Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова в Якутске.

«Кумыс в Якутии подают в специальном сосуде - чорон. Он похож на кубок, на трех ножках. Напиток из кобыльего молока здесь не просто традиция, а священный напиток. Потому протокол с таким трепетом готовит подачу именно этого угощения», – написала она.

#Рустам Минниханов #якутск
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Какие страны татарстанцы могут посетить без оформления визы

Какие страны татарстанцы могут посетить без оформления визы

12 июня 2025
Делегация из Казани отправилась в Иран перед атакой Израиля

Делегация из Казани отправилась в Иран перед атакой Израиля

13 июня 2025