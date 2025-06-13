«За 10 секунд до встречи гостя у трапа!»: как в Якутске встречали Рустама Минниханова

Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале поделилась видео, на котором показали подготовку к встрече Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова в Якутске.

«Кумыс в Якутии подают в специальном сосуде - чорон. Он похож на кубок, на трех ножках. Напиток из кобыльего молока здесь не просто традиция, а священный напиток. Потому протокол с таким трепетом готовит подачу именно этого угощения», – написала она.