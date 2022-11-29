За 10 месяцев года в Казани 77 раз повреждали объекты электросетей

За 10 месяцев этого года в Казани произошло 77 случаев повреждения объектов электросетевого хозяйства, сообщили в «Сетевой компании». Основная причина – производство работ в охранных зонах без согласования с собственником сетей и вызова представителя компании на место.

Согласно постановлению Правительства РФ от 2009 года, в пределах охранных зон линий электропередачи без письменного решения о согласовании с сетевой организацией запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, а также воздушных и кабельных линий. Речь идет о любых строительных работах, а также о сносе зданий и сооружений, посадке и вырубке деревьев, дноуглубительных и землечерпальных работах, особенно на глубине более 0,3 метра, погрузках и разгрузках, планировке грунтов под свалки и хранилища, и др. Инциденты, которые случаются при таких работах, приводят к массовым отключениям потребителей – как жилых домов, так и социально значимых объектов, а также снижают показатели надежности энергосистемы в целом.

Так, например, одна компания ремонтировала забор в школе №65 и повредила кабель. Из-за этого сработала защита на подстанции «Ленинская» – в результате без света остались все близлежащие дома (около 1,6 тыс. жителей), а также школа, детский сад и отделение Пенсионного фонда. Сетевики смогли за 35 минут переключить узел на резервное питание, однако недоотпуск электроэнергии составил 530 кВт*часов (ущерб виновник возместил). Причина инцидента – производство работ землеройной техникой без вызова представителя «Сетевой компании» для указания существующих коммуникаций.

В «Сетевой компании» отмечают, что на восстановление электроснабжения затрачиваются достаточно большие средства и человеческие ресурсы. А для устранения последствий аварийных отключений, вызванных повреждением линий электропередачи, оперативно-выездным и ремонтным бригадам нередко приходится добираться в труднодоступные места с использованием техники повышенной проходимости. «Бывают случаи, когда виновники оправдываются: мол, мы не знали, что здесь была охранная зона. Однако публичная кадастровая карта, где указаны все охранные зоны кабельных линий, находится в открытом доступе. Советую ознакомиться с ней, прежде чем брать в руки лопату или вызывать экскаватор», – говорит начальник Северного РЭС Руслан Галимзянов.