За 10 месяцев этого года в Татарстане выросло число пожаров и погибших в них людей

За прошедшие 10 месяцев этого года число пожаров на территории республики увеличилось на 10%, по сравнению с такой же статистикой за прошлый год. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин на выездном заседании Комитета по законности и правопорядку Госсовета РТ.

При этом основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем и неправильное использование электрооборудования. Чуть более половины всех пожаров приходится на бесхозные здания, мусор на контейнерных площадках, сухую траву, стерню и тому подобное.

Остается напряженной ситуация и с гибелью людей в пожарах. В этом году число погибших выросло на 19%. Больше всего пожаров с погибшими произошло в жилых домах, 63% из всех погибших были в момент возгорания пьяными.

«Вот это направление – предотвращение гибели людей на пожарах – остаётся приоритетным в нашей деятельности. На постоянной основе работают более 800 групп по профилактике пожаров в жилом фонде. Только в текущем году их силами были проверены 49 тысяч мест проживания многодетных семей; 54 тысячи мест проживания одиноких престарелых граждан; 17 тысяч мест проживания неблагополучных граждан», – рассказал Рафис Хабибуллин.