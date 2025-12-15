За 10 месяцев 2025 года турпоток в Татарстан увеличился на 18,3%

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

За 10 месяцев 2025 года Татарстан посетили почти 4 млн туристов – это на 18,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Такую статистику в ходе пресс-конференции «Татар-информа» озвучил председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов.

«Надеемся, что по итоговым отчетам эта цифра подрастет или хотя бы останется такой же. Это очень хорошие цифры. Мы видим, что инфраструктура нагружена, приезжают люди практически со всей территории Российской Федерации», – сказал он.

По его словам, в летний сезон республику посетили 1,6 млн гостей. За год показатель увеличился на 4,6%.

Как добавила вице-президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана Лилия Усманова, средняя загрузка отелей в этот период составляла 59%.

«Татарстан остается в топе по внутреннему туризму. Не только по приему гостей, но и по объему номерного фонда. В Казани официально зарегистрировано 14,8 тыс. номеров, по республике – 27 тыс. номеров», – сказала Усманова.