За 10 лет в Татарстане число многодетных семей выросло в два раза

Число многодетных семей в Татарстане за последние десять лет увеличилось с 24 до 50 тыс. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире в Центре управления регионом РТ.

«Указом Президента России в этом году в масштабах всей страны установлен единый статус многодетной семьи. Это семья, где три и более ребенка, и, соответственно, старшему ребенку не более 18 лет. Но если он (старший ребенок — прим. Т-и) учится на дневном отделении и ему не более 23 лет, семья считается многодетной», — сказала она.

Спикер отметила, что с учетом произошедших изменений в законодательстве количество многодетных семей в Татарстане вырастет до 70 тыс.

По данным Зариповой, для многодетных в республике установлены различные льготы. Это субсидия в размере 30% от расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах нормы площади и нормативов потребления, субсидии на лекарства на детей в возрасте до шести лет и субсидии на проезд для детей, которые обучаются. Также мерами социальной поддержки в Татарстане пользуются многодетные семьи, где есть приемные дети.

«В Татарстане льготы для многодетных семей — демографическая мера, они предоставляются без учета имущества и денежных доходов», — подчеркнула Зарипова.

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России стал Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. Для поддержки семей с детьми и семей, планирующих прибавление, реализуется национальный проект «Демография» и действует комплексная система поддержки на федеральном и региональном уровне.