За 10 лет в Казани капитально отремонтированы 106 школ и 86 детсадов

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За прошедшее десятилетие 106 казанских школ и 86 детских садов подверглись капитальному ремонту. В этом направлении есть большой потенциал для продолжения работы. Об этом на сессии Казгордумы сообщил начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов.

Он отметил, что наряду со строительством новых учреждений нужно улучшать уже действующие образовательные организации.

«За последние 10 лет в Казани капитально отремонтировали 106 школ и 86 детских садов на сумму более 6,7 млрд рублей. Это большой результат для нас. Несмотря на это, остается существенный фронт работы», – подчеркнул Ризванов.

Кроме того, качество образовательных организаций города повышается за счет развития их спортивной базы.

«Важно создавать комфортные условия для занятий спортом, с 2015 года обновлено 50 спортивных залов», – отметил докладчик.

