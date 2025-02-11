За 10 лет в бюджет Татарстана поступили 5,5 млрд рублей от уплаты госпошлин в МФЦ

С 2015 года в бюджет Татарстана поступили 5,5 млрд рублей от уплаты населением республики государственных пошлин в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Об этом на брифинге рассказала директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

«За 10 лет в бюджет Республики Татарстан мы перечислили 5,5 млрд рублей. Мы предоставляем около 300 услуг, из которых в случае семи госуслуг предусмотрена госпошлина. Эта госпошлина напополам делится и остается на территории субъекта, где предоставлял услуги МФЦ, а остальные 50% идут федералам», – объяснила она.

ГБУ «Многофункциональный центр», в подчинение которого перешли все МФЦ, в Татарстане создали 10 лет назад – 4 февраля 2015 года. Сегодня это 60 офисов по всей республике, 11 из которых действуют в Казани. Ежегодно в них обращаются 15 тыс. человек, более 2 тыс. звонков поступает каждый день операторам единой справочной службы.

Всего в МФЦ Татарстана сейчас можно получить 298 видов услуг. За год центр оказывает порядка 6 млн услуг.