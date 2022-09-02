За 10 лет на 9,5 % выросло число жителей РТ, выбравших соцпакет на лекарства вместо денег

За последние 10 лет количество тех, кто выбрал натуральные льготы вместо денежных компенсаций в республике увеличилось на 9,5%. Об этом на пресс-конференции об обеспечении отдельных категорий граждан набором социальных услуг в части лекарственного обеспечения сообщила заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Фарида Яркаева.

«На сегодняшний день количество так называемых отказников составляет 63,95%. При этом Федеральный показатель значительно выше – до 85%. Эта цифра говорит о том, что в Татарстане, во многом благодаря совместной работе министерства и СМИ, удается это количество "отказников" снижать», – уточнила Фарида Яркаева.

Замминистра отметила, что совместная работа проводится вместе с муниципальными образованиями, лечебными учреждениями, пенсионным фондом, а также при поддержке Кабинета министров РТ, вопрос по снижению количества пациентов, отказавшихся от соцпакета лекарств в пользу денег, удается решать.