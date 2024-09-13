За 10 лет число льготников Татарстана, выбравших соцпакет вместо денег, выросло на 13%

В Татарстане растет число льготников, которые выбирают социальный пакет вместо денежной компенсации. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

«На сегодня цифра отказников составляет 60,1%. За 10 лет эта цифра уменьшилась с 73%. Но эта цифра никак не может устроить медиков, потому что за каждым десятым процентом стоят человеческие судьбы. Однако снижение налицо. Будем надеяться, что люди сделают свой правильный выбор», – подчеркнула замминистра.

Напомним, что до 1 октября федеральные льготники Татарстана могут выбрать между соцпакетом и ежемесячной выплатой в 1200 рублей. Медики подчеркнули, что в случае внештатной ситуации, если понадобятся дорогостоящие лекарства, но была выбрана выплата, то придется лечиться за свой счет. Если же был выбран социальный пакет, то все виды лечения предоставляются бесплатно, а необходимые медикаменты предоставляются без дополнительной оплаты.

Вернуться в программу в случае выбора денег в течение года будет уже нельзя. Фарида Яркаева подчеркнула, что льготникам, которые ранее вышли из программы, стоит задуматься о возвращении, чтобы застраховать свое здоровье.