За 10 дней в РТ полицейские нашли почти 1,3 тыс. нарушений миграционного законодательства

С 16 по 25 июня полицейские в Татарстане выявили 1223 нарушения миграционного законодательства.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, 702 нарушения связаны с мигрантами, которые нарушили правила въезда или пребывания в стране, еще 82 случая, когда иностранцы работали нелегально.

За этот период полицейские выявили 31 случай фиктивной регистрации иностранцев — за это грозит уголовная ответственность. Кроме того, работодатели не соблюдали требования к оформлению мигрантов. На них составили 98 протоколов по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства».

Также было принято 64 решения об административном выдворении , из них 54 — с принудительным помещением в специальные учреждения.

Все это стало известно благодаря оперативно-профилактическому мероприятию «Нелегал-2025». Его цель – выявление и пресечение правонарушений в миграционной сфере.