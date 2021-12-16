За 10 дней Татарская филармония представила калейдоскоп жанров сценического искусства

В Казани завершился XIV Международный фестиваль искусств «Филармониада». Проект является одним из крупнейших культурных событий Татарстана.

В течение десяти дней в концертном зале Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая зрители могли увидеть весь калейдоскоп жанров сценического искусства: от классической музыки до джаза, от разговорного до танцевального действа, от фольклора до эстрады.

«В этом году фестиваль отличается тем, что, несмотря на сложности, связанные с пандемией, нам удалось собрать огромное количество значимых имен в искусстве. Это и блестящий джазовый музыкант, народный артист РФ саксофонист Игорь Бутман, и пианисты с мировым именем Вадим Пальмов и Варвара Мягкова, и заслуженный артист РФ Николай Фоменко в ансамбле с пианистом Сергеем Кузнецовым и виолончелистом Сергеем Словачевским, и создатель и художественный руководитель Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса „Романсиада“, заслуженная артистка России Галина Преображенская, которая представила великолепных исполнителей романсов!» — рассказала руководитель отдела работы со слушателями Светлана Черных.

Хедлайнером открытия фестиваля стал народный артист России, саксофонист Игорь Бутман. Совместно с Филармоническим джаз-оркестром РТ под руководством Сергея Васильева он дал концерт, посвященный мэтру джазовой культуры России Олегу Лундстрему.

Пересечение стилей и жанров для казанцев представил Квартет «STRADIВАЛЕНКИ» в концертной программе «Кино и голуби», посвящённой популярным мелодиям кинематографа.

«Филармониада» этого года включила в себя уникальные спектакли и представления. Драматическую комедию «Одинокая насмешница. Ф. Раневская.», посвященную великой артистке, сыграли Мастера московской сцены. А жанр «музыкальный театр» был представлен труппой «Петербургской оперетты Сергея Шалагина». В их исполнении состоялись два красочных представления: оперетта «Сильва» и детский мюзикл «Новогодние приключения Белоснежки».

Фото предоставлены пресс-службой Татарской филармонии

Предновогоднее настроение зрителей было поддержано балетом «Щелкунчик», представленным командой «Санкт-Петербургского Фестиваля Балета», под управлением Дмитрия Рудаченко.

Проект дополнила Музыкальная гостиная Светланы Черных, которые в рамках концерта-беседы имели уникальную возможность познакомиться с пианистом и просветителем Вадимом Пальмовым из Германии. Музыкант рассказывал о принципах музыкального образования за рубежом, о своем выдающемся педагоге Натане Перельмане, читал отрывки из новелл собственного сочинения и исполнял небольшие фортепианные произведения Баха, Моцарта, Вила-Лобоса, Крейслера и Ф.Гульда.

Фото предоставлены пресс-службой Татарской филармонии

С этого сезона филармония ввела предконцертные лекции, которые также проводились в фестивальные дни.

«Наша цель — помочь новым слушателям лучше понимать ту музыку, которая звучит не только со сцены нашей филармонии, но и во всем мире», — подчеркнула Елена Черных.

«Филармониада» открыла для слушателей новые имена. К примеру, пианистки Варвары Мягковой. Она представила концертную программу «Священное и мирское», в которой исполнила сочинения О. Мессиана, Д. Скарлатти и И. С. Баха.

Частью форума стал актер и теле- и радиоведущий Николай Фоменко, в лице которого был представлен литературный жанр. В непривычном для многих амплуа он удивлял, читая драматическую прозу Бунина и блестящие миниатюры Зощенко и Аверченко. Вечер украсила музыка в исполнении Сергея Словачевского (виолончель) и Сергея Кузнецова (рояль).

Фото предоставлены пресс-службой Татарской филармонии

SOLO TANGO ORQUESTA и в этот раз принял участие в «Филармониаде». В исполнении музыкантов прозвучали жемчужины этого стиля, включая «Cumparsita», «Por uno cabeza» К.Гарделя, самые популярные танго, звучащие на милонгах, и авторские композиции самих артистов.

Фото предоставлены пресс-службой Татарской филармонии

Чемпионы Европы 2019 года по аргентинскому танго Артём Лучин и Ирина Самойлова очаровали казанцев зажигательными движениями в страстном танце.

Закрытие фестиваля «Филармониада» оказалось грандиозным. В этот вечер сцена Филармонии озарилась ослепительным светом звезд русского романса, ярких исполнителей, лауреатов Международного конкурса «Романсиада» разных лет. Их выступление обрамил Государственный оркестр народных инструментов РТ под управлением народного артиста России Анатолия Шутикова. Почетным гостем закрытия фестиваля стала художественный руководитель Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада» Галина Преображенская.

Фото предоставлены пресс-службой Татарской филармонии

«Филармониада» — визитная карточка Татарской филармонии. Уникальный фестиваль, который является единственным в своем роде, поскольку за несколько дней охватывает и представляет всю филармоническую деятельность.