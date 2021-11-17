За 10 дней «Филармониады» казанцы увидят все жанры сценического искусства

В Татарской Государственной филармонии имени Тукая пройдет XIV Международный фестиваль искусств «Филармониада». Проект охватит всю филармоническую деятельность и представит все жанры сценического искусства: от классической музыки до джаза, от разговорного до танцевального действа, от фольклора до эстрады.

«В этом году фестиваль отличается тем, что, несмотря на сложности, связанные с пандемией, нам удалось собрать огромное количество значимых имен в искусстве. Это и саксофонист, народный артист РФ Игорь Бутман, и пианисты Вадим Пальмов, Сергей Кузнецов и Варвара Мягкова, и актер Николай Фоменко, и виолончелист Сергей Словачевский», — рассказала руководитель отдела работы со слушателями Светлана Черных.

Она отметила, что филармонией также были приглашены выдающиеся коллективы современности, среди которых Квартет «Страдиваленки», Санкт-Петербургский театр комедии имени Акимова, Музыкальный театр «Петербургская оперетта» Сергея Шалагина и другие.

Традиционно открытие и закрытие фестиваля будет поручено филармоническим коллективам: Джаз-оркестру РТ и Государственному оркестру народных инструментов РТ.

Светлана Черных отметила, что с этого сезона филармонией введены предконцертные лекции, в которых зрители смогут узнать больше о тех авторах, сочинения которых будут исполнены, а также стилях и направлениях, которые представят артисты того или иного творческого вечера.

«Наша цель — помочь новым слушателям лучше понимать ту музыку, которая звучит не только со сцены нашей филармонии, но и во всем мире», — подчеркнула Черных.

Более подробно о программе можно узнать по ссылке. Все концерты будут также доступны по «Пушкинской карте».

Фестивальные дни пройдут с 5 по 15 декабря.