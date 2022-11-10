За 10 дней автоинспекторы поймали в Казани полторы тысячи непристегнутых водителей

С 31 октября по 9 ноября в Казани прошел профилактический рейд «Ремень безопасности», рассказали в городской Госавтоинспекции.

Основное внимание автоинспекторов было направлено на водителей и пассажиров авто, которые не пристегиваются ремнями. Всего за 10 дней было выявлено более двух тыс. нарушений.

Свыше 1500 нарушений было связано именно с тем, что водитель либо пассажир не было пристегнуты. Еще порядка 600 – иные правонарушения.

«Согласно исследованиям центров транспортной безопасности, использование ремней безопасности снижает вероятность гибели или получения травм при дорожно-транспортных происшествиях для водителя и пассажира переднего сиденья – на 50%, для пассажиров заднего сиденья – на 25%», – отметили в ГИБДД Казани.