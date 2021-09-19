За 10 дней омбудсмен РТ приняла 70 обращений на горячую линию о выборах

Более 70 звонков поступило в ходе выборов на горячую линию в Аппарат уполномоченного по правам человека. Об этом сообщила сегодня уполномоченный по правам человека в РТ, председатель проектного офиса «Центр управления регионом» в РТ Сария Сабурская в Едином информационном центре.

«Это обращения в основном технического характера. К примеру, было обращение, что на участке члены УИК сидят без масок, нарушая санитарные нормы. Мы тут же посредством видеосвязи вышли на эти участки, информация не подтвердилась. Еще был звонок о том, что на одном из избирательных участков якобы на кабинках нет занавесок, голосование проходит в открытом доступе. Данное сообщение не подтвердилось. Также звонившие интересовались, на каком участке они могут проголосовать и где находится данный участок, были вопросы и по спискам избирателей», — сказала она.

Горячая линия работает с 9 сентября. Буквально сегодня в Аппарат уполномоченного по правам человека в РТ поступило обращение от жительницы Татарстана, у которой заболел ребенок, поднялась температура. Для женщины будет организовано голосование на дому.

В целом сотрудники Аппарата уполномоченного по правам человека в РТ совместно с общественными помощниками посетили более 200 избирательных участков. Они проверили организацию санитарных норм и работу общественных наблюдателей.