В Набережных Челнах спасли бездомную собаку, которая упала в яму с мазутом



Инцидент произошел на улице Магистральной в поселке Сидоровка. Бездомное животное, полностью измазанное липкой субстанцией, заметили трое проходящих мимо мужчин. Немедля, они достали бедолагу из ловушки, но отмыть не смогли, так как животное было напугано и кусалось. Тогда они обратились в набережночелнинскую группу помощи бездомным животным и разместили там пост с просьбой о помощи.



Собаку только достали из мазутной ямы Фото: © очевидцы

«Я с приятелями шел с работы. Проходил недалеко от места, где была мазутная яма. За забором мы услышали, как кто-то скулит. Посмотрели и обнаружили собаку, нам стало жалко животное. Решили вытаскивать ее из ямы, после отвели к себе на работу. Я позвонил в отлов собак, и они ее забрали. Позже узнал, что собака отмыта от мазута и передана волонтерам», – рассказал «Татар-информу» один из спасителей пса.

Отмыть собаку удалось большим количеством растительного масла, а после шампунем.

