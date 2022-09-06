news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
6 сентября 2022  12:43
Дмитрий Шатров

В Набережных Челнах спасли бездомную собаку, которая упала в яму с мазутом

news_top_970_100


Инцидент произошел на улице Магистральной в поселке Сидоровка. Бездомное животное, полностью измазанное липкой субстанцией, заметили трое проходящих мимо мужчин. Немедля, они достали бедолагу из ловушки, но отмыть не смогли, так как животное было напугано и кусалось. Тогда они обратились в набережночелнинскую группу помощи бездомным животным и разместили там пост с просьбой о помощи. 
 

Собаку только достали из мазутной ямы

Фото: © очевидцы

«Я с приятелями шел с работы. Проходил недалеко от места, где была мазутная яма. За забором мы услышали, как кто-то скулит. Посмотрели и обнаружили собаку, нам стало жалко животное. Решили вытаскивать ее из ямы, после отвели к себе на работу. Я позвонил в отлов собак, и они ее забрали. Позже узнал, что собака отмыта от мазута и передана волонтерам», – рассказал «Татар-информу» один из спасителей пса.

Отмыть собаку удалось большим количеством растительного масла, а после шампунем.
 

 

#собака
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100