«Южный Сабантуй» собрал в Ростове-на-Дону более 5 тысяч гостей

Сегодня в городе Ростов-на-Дону состоялся «Южный Сабантуй». Праздник посетили более 5 тысяч человек, включая представителей Армении, Дагестана, Белоруссии, Еврейской общины.

В лучших традициях народного праздника для гостей подготовили национальные угощения, песни и танцы, игры, мастер-классы творческих коллективов, и, конечно же, спортивные состязания, главное из которых — борьба корэш. Данные соревнования собрали наибольшее количество болельщиков.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района, абсолютным батыром стал 28-летний Тимур Халайджан из города Сочи. Ему вручили барана и мотоблок.

Еще одной точкой притяжения стал шатер с экспозицией быта времен великого татарского мыслителя Каюма Насыри. В шатре были представлены эпоха и быт татар, также был приготовлен чай по рецептам Каюма Насыри.

Благодарственные письма организаторам праздника от лица Президента Татарстана Рустама Минниханова и главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева вручил руководитель исполкома Ильяс Ганиев. Организаторами Сабантуя на Дону второй год подряд выступают Зеленодольский район, Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области, Министерство культуры Ростовской области, администрация города Ростов-на-Дону, ДУМ РТ, Ростовская областная общественная организация «Татаро-Башкирский культурный центр "Якташлар" ("Земляки")».

«Спасибо вам, представители прекрасной Республики Татарстан, города Зеленодольска за возможность проникнуться духом национального праздника Сабантуй! Пусть с каждым годом он будет всё больше цвести и радовать ростовчан!» — отметила заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Елена Кожухова.