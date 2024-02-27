«Южную Корею нам не догнать»: смогут ли роботы закрыть дефицит кадров в России?

Сергей Когогин заявил, что по уровню роботизации Россия на последнем месте среди развитых стран

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

России до Южной Кореи далеко: 7 роботов против 1000

Большой спич генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина на коллегии Минпромторга Татарстана неожиданно был посвящен роботизации производства. Если вы представили себе роботов-андроидов по типу тех, что показывают в голливудских фильмах, то смеем вас расстроить. Речь идет о промышленных роботизированных системах, используемых на производствах.

Гендиректор КАМАЗа заявил, что по уровню роботизации Россия на последнем месте среди развитых стран. «Нам уже не догнать, например, Южную Корею, поэтому следует обратить внимание на подготовку людей», — уверен Когогин.

Для сравнения: наибольшая плотность роботов, действительно, в Южной Корее (на 10 тыс. рабочих приходится 1 тыс. роботов), на втором месте — Япония (399 роботов) и Германия (397 роботов). В России же 7 роботов на 10 тыс. рабочих. Всего 7!

Если брать отдельно взятый КАМАЗ, то там все несколько лучше, чем по стране в целом, — 60 роботов на 10 тыс. работающих. Самым показательным примером высокого уровня роботизации в компании является новый завод по производству унифицированных каркасов кабин, где уровень роботизации доходит до 80%. В проекте используются 117 промышленных роботов.

Топ-менеджер автогиганта рассказал, что еще роботы широко применяются при производстве двигателей, ведущих мостов, топливных баков и других узлов автомобильной техники КАМАЗ. Одним из самых оснащенных является прессово-рамный завод, где установлено 59 роботов. В общей сложности в производстве на КАМАЗе задействуют 231 робота.

Роботами хотят заменить людей, трудящихся на производствах с вредными, тяжелыми и монотонными условиями труда. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

КАМАЗ усиливает скиллы по автоматизированным системам сотрудничеством с «Эйдос Робототехникой»

КАМАЗ в дополнение к Стратегии развития до 2030 года утвердил Программу роботизации на такой же срок. Роботами хотят заменить людей, трудящихся на производствах с вредными, тяжелыми и монотонными условиями труда. Затем с помощью роботов надеются обеспечить кратный рост производительности и постоянное качество продукции. К 2030 году автогигант планирует дойти до показателей в 280 роботов на 10 тыс. работников.

«Сможем ли мы скорректировать в сторону увеличения — пока не знаю. Пока надо учиться производить и правильно управлять этой техникой», — заявил Когогин.

КАМАЗ уже не первый год сотрудничает с «Эйдос Робототехникой». Компания, зарекомендовавшая себя в проектах по роботизации и автоматизации, базируется в Казани и была основана в 2014 году.

«Создание собственного производства роботов и их компонентной базы можно считать одним из важных факторов стабильности и успешности предприятия, так же как и внедрение роботов в производство собственными специалистами», — заявил Сергей Когогин на коллегии Минпромторга Татарстана.

Директор по развитию компании «Эйдос Робототехника» Игорь Семаков рассказал «Татар-информу», что с КАМАЗом идет сотрудничество по автоматизации производственных процессов. Это сварка, загрузка-выгрузка деталей в станки с ЧПУ, покраска, нанесение герметиков, изготовление нестандартного оборудования, а также автоматизация участков, где она необходима.

«Уровень развития инженерной мысли позволяет автоматизировать любую операцию, и в сотрудничестве с КАМАЗом мы реализуем это так, как это эффективно для завода», — рассказал Семаков.

Разработчик роботов и КАМАЗ уже заключили контракты на поставку 20 роботов, и на стадии оформления еще 40. В «Эйдос Робототехнике» отмечают, что это ситуация только на начало года.

«Важно отметить, что это не просто роботы, а полноценные готовые робототехнические ячейки и комплексы, поставляемые под ключ с технологией. Мы с большим оптимизмом смотрим на этот год, расширяем производственные мощности опережающими темпами», — сообщил директор по развитию компании.

В «Эйдос Робототехнике» считают, что роботы — это эффективный инструмент, который мог бы помочь в решении проблемы дефицита кадров Фото: eidos-robotics.ru

«Дисциплина по обучению робототехнике уже вошла в перечень обязательных предметов для школьных уроков труда»

В «Эйдос Робототехнике» считают, что роботы — это эффективный инструмент, который мог бы помочь в решении проблемы дефицита кадров.

«Одним из главных факторов повышения уровня роботизации, на наш взгляд, является подготовка большего количества специалистов, способных внедрять роботов. Стоит отметить, что технологии, разрабатываемые нами, значительно снижают порог входа в робототехнику. Будучи удобным, эффективным, а главное, понятным инструментом в руках человека, наши роботизированные и автоматизированные решения более чем доступны для освоения», — рассказал Игорь Семаков.

«Эйдос Робототехника» уже сотрудничает с вузами по всей России (Томский государственный университет, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева и РНИМУ им. Н. И. Пирогова).

Компания работает над своим обучающим курсом, затрагивающим вопросы внедрения и освоения робототехники. В компании надеются, что этот курс будет включен в учебные программы вузов, ссузов, а возможно, и школ. Кстати, дисциплина по обучению робототехнике уже вошла в перечень обязательных предметов для школьных уроков труда.

«Мы уверены, что наша совместная работа с образовательными учреждениями при поддержке государства позволит повысить заинтересованность к робототехнике среди молодежи и подготовить достаточное количество высококвалифицированных кадров, что, несомненно, повысит эффективность и положительно отразится на производительности труда», — сообщил Семаков из «Эйдос Робототехники».

Одна из причин, по которой Татарстан и КАМАЗ в частности задумались о роботизации, это рекордно низкий уровень безработицы и, соответственно, дефицит кадров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Делать роботов в России умеют, но хотят ли системно работать в сторону автоматизированных производств?

Одна из причин, по которой Татарстан и КАМАЗ в частности задумались о роботизации, это рекордно низкий уровень безработицы и, соответственно, дефицит кадров.

«Сделать с этим ничего нельзя. Адаптируйтесь к происходящему. Хуже всего инвестиционно привлекательным регионам, у них сегодня это главный барьер в инвестиционном развитии», — посоветовала властям Татарстана экономист, профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.

Дефицит кадров — это общероссийский тренд, рассказал «Татар-информу» российский прикладной футуролог, кандидат экономических наук Данила Медведев. Сейчас работодатели перебирают все возможные категории: «полосатые воротнички», подростки от 16 до 18 лет, беременные и женщины в декрете. При этом Медведев считает, что если Россия собирается бороться с дефицитом кадров с помощью роботизированных систем, то столкнется с другой проблемой: мало специалистов, которые на таком специализируются.

«Робот является частью комплексной системы, производственной линии. Для того чтобы внедрять роботов, надо, чтобы было кому разрабатывать и внедрять производственные системы. Дефицит здесь не в стартапах по производству роботов, не в ученых или инженерах, а дефицит в компаниях и специалистах, которые занимались бы комплексной роботизацией», — считает футуролог.

Медведев привел в пример японскую компанию FANUC, которая уже 60 лет разрабатывает оборудование с числовым программным управлением и является ведущим мировым производителем оборудования для промышленной автоматизации. Футуролог рассказал, что производитель выпускает этих роботов на роботизированных фабриках, где не работают люди, а только роботы. Но это стало возможным, потому что японцы контролируют все процессы и занимаются они этим много десятков лет. Медведев отметил, что в России этого делать никто не стал, поэтому страна не имеет никаких возможностей, а роботизация не повышается.

«Индустрия 5.0» предполагает взаимодействие между роботами и людьми

При этом есть какие-то локальные проекты, их футуролог тоже принимает в расчет.

«Если возьмем, например, завод КАМАЗ, то там есть хорошо известный в России проект по созданию роботов-автомобилей, но это другое, потому что это отдельное устройство. Его можно сделать и надеяться, что оно как-то само поедет. Отдельный вопрос, насколько это реалистично массово внедрять, но сделать это возможно. А если говорить про проектирование производства, то я рискну предположить, что на заводе КАМАЗ нет ни одного специалиста, кто был бы способен спроектировать и построить заводы нового поколения из серии „Индустрия 4.0“, „Индустрия 5.0“», — считает Медведев.

«Индустрия 5.0» — это новая концепция, которая основывается на включении человеческого фактора в автоматизированные процессы. Если сторонники четвертой промышленной революции стремились к полной автоматизации, то «Индустрия 5.0» предполагает взаимодействие между роботами и людьми, когда каждый выполняет ту работу, которую он может сделать лучше.

Производить роботов — дело нехитрое, а собирать целые производственные линии, тем более на уже существующих производствах, — это задача со звездочкой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Проще говоря, производить роботов — дело нехитрое, а собирать целые производственные линии, тем более на уже существующих производствах, — это задача со звездочкой.

«Без компетенций и людей, которые реально могут это сделать, это все не работает. Я ни в коем случае не верю, что в ближайшие годы кто-то решит проблему с помощью роботов, несмотря на то что есть огромное количество стартаперов и инженеров, которые кусочки проблемы могут решить, но нет никого, кто эту проблему мог бы решить целиком», — заявил футуролог Медведев.

В доказательство своей точки зрения он привел успешные атомные или космические проекты в советское время. Да, их невозможно было бы реализовать без трудовых подвигов сотен тысяч людей, но результат зависел от Лаврентия Берия, который курировал все разработки, касавшиеся создания атомного оружия и ракетной техники, «отца» советской атомной бомбы Игоря Курчатова и конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева.

«Все зависело от людей сверху этой системы, которые могли всю ее обозреть и оптимизировать. То же самое с роботами. На это претендует Илон Маск, но проблема достаточно сложная, может быть, он даже сам не справится», — заключил Медведев.