Южнокорейский мультфильм «Консуни» переведут на татарский язык почти за 2,3 млн рублей

Дубляж южнокорейского мультсериала «Консуни» обойдется бюджету Татарстана в 2,294 млн рублей. Переводчика серий на татарский язык ищет Минобрнауки РТ, следует из тендера, появившегося на портале госзакупок.

Перевод 52 серий должен быть завершен до 31 декабря.

Татарская версия должна передавать все содержание и смысл оригинала, отражать темперамент, голосовой возраст и другие особенности персонажей, длительность фраз должна совпадать с оригинальной фонограммой, а конечный звукоряд — быть сведен с эффектами и музыкой.

«Озвучивание (перевод) выполняться голосами актеров, которые максимально соответствуют речи героя, передавая интонацию, эмоциональную окраску, смысловые акценты», — говорится в описании закупки.

Хронометраж каждой серии фильма должен быть не менее пяти минут.