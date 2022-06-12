Южная Осетия на несколько дней откроет границу с Грузией

Южная Осетия откроет границу с Грузией с 13 по 17 июня в связи с празднованием Ломисы дзуар, сообщает пресс-служба главы республики.

Подобная практика применялась в дни празднования Пасхи, больше всего в ее введении заинтересованы местные жители.

КПП в сторону Грузии будут пропускать жителей Ленингорского и Дзауского районов по действующим и даже просроченным пропускам, а также по паспорту гражданина Южной Осетии.

Кроме того, на перспективу рассматривается возможность пропуска на грузинскую территорию для планового или экстренного лечения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что победителем президентских выборов в Южной Осетии стал Алан Гаглоев.