Южная Осетия может объединиться с Северной в случае присоединения к России

Власти Южной Осетии проведут референдум о вхождении в состав России. В случае присоединения новый регион может объединиться с Северной Осетией, считает президент республики Анатолий Бибилов.

Он подчеркнул, что и Северная, и Южная Осетии – «это одна Алания».

«Когда мы будем уже в составе Российской Федерации, внутри, есть процедуры, которые связаны с объединением субъектов», — сказал Бибилов в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне президент Южной Осетии объявил о планах провести все необходимые процедуры для вхождения в состав РФ, что является стратегической целью государства. Президент республики пообещал в ближайшее время предпринять все необходимые юридические шаги и не затягивая время провести референдум.

Южная Осетия является самопровозглашенной республикой. Россия признала ее как отдельное государство в 2008 году. Международное право считает ее регионом Грузии.