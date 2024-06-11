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Южная Корея заявила о случайном вторжении 20 солдат со стороны КНДР
Группа солдат КНДР случайно ненадолго пересекла военную демаркационную линию и вернулась на свою территорию после предупредительных выстрелов. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
Выяснилось, что около 20 военнослужащих народной республики нарушили демаркационную линию в центральной части демилитаризованной зоны. Южнокорейская сторона объявила предупреждение с помощью аппаратуры, а затем сделала предупредительные выстрелы. После этого военные КНДР вернулись на свою территорию. Южная Корея не выявила признаков «необычного поведения».
По словам официального представителя комитета Ли Сон Чжуна, многочисленные кусты и густая трава в той местности мешают замечать знаки, обозначающие демаркационную линию.
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