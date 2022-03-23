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Путешествия и туризм
23 марта 2022  14:54

Южная Корея с 1 апреля вернет безвизовый въезд для россиян

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Власти Южной Кореи приняли решение возобновить безвизовый режим для россиян с 1 апреля 2022 года, сообщает АТОР.

«Правительство снимает часть ограничений, введенных в связи с пандемией Covid-19, и возобновляет действие соглашений о взаимной отмене визовых требований для граждан России и еще 46 стран», – сказано на сайте консульства страны во Владивостоке.

Чтобы попасть в Южную Корею, россиянам нужно предварительно зарегистрироваться в системе K-ETA.

Отмечается, что попасть в республику с целью туризма все еще нельзя. Въезд разрешен лишь для лечения, учебы или со срочными гуманитарными целями.

Также приезжающим необходимо сделать ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов до прибытия в страну и получить справку об отсутствии симптомов Covid-19 за 48 часов.

По приезде нужно будет сдать еще один тест и в обязательном порядке соблюсти 14-дневный карантин за свой счет.

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