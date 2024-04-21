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Южная Корея и Украина заключили рамочное соглашение о кредитах на 2,1 млрд долларов
Главы минфинов Республики Кореи и Украины Чхве Сан Мок и Сергей Марченко в Вашингтоне подписали рамочное соглашение, связанное с предоставлением Киеву льготных средне- и долгосрочных кредитов на 2,1 млрд долларов. Об этом передает ТАСС.
«Стороны договорились совместно изучить проекты, которые могли бы помочь в восстановлении и развитии Украины», — рассказали в Министерстве планирования и финансов республики.
Средства будут выделены через Фонд экономического развития и сотрудничества — он был основан в Южной Корее в 1987 году.
Кроме того, во время встречи Чхве Сан Мок напомнил, что Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в сентябре прошлого года объявил о выделении Украине 2,3 млрд долларов, 200 млн из них пойдут на гуманитарную помощь уже в 2024-м.
Республика Корея оказывала гуманитарную и финансовую помощь, поставляла Киеву военные предметы нелетального характера, такие как миноискатели, но не оружие.
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