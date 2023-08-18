Южная Корея экстрадировала в Россию обвиняемого в финансировании ИГИЛ*

Южная Корея экстрадировала в РФ Шакиржона Улпиджанова, которого обвиняют в финансовой помощи террористам «Исламкого государства»*, сообщает РИА Новости.

Мужчину депортировали из Республики Корея в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ.

По предварительным данным, преступление было совершено в Южной Корее, где мужчина предоставил денежные средства участнику «ИГИЛ»*, которые были потрачены на приобретение огнестрельного оружия. В марте злоумышленник был задержан.

Генпрокуратурой РФ НЦБ Интерпола МВД РФ было дано поручение организовать процедуру депортации находящегося в розыске мужчины. Сегодня его передали российским полицейским, чтобы доставить злоумышленника в москву.

Отмечается, что уголовное дело о финансировании терроризма против Улпиджанова возбудили еще в январе этого года.

* Террористическая группировка, запрещенная в России