Ювелирные изделия средневековья: в Казанском Кремле открылись «Сокровища Приобья»

Сегодня в Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казанском Кремле открылась выставка «Сокровища Приобья», посвященная уникальным ювелирным изделиям эпохи средневековья. Экспозиция включает 139 экспонатов, среди которых — серебряные и бронзовые украшения, воинское снаряжение, предметы домашнего обихода и культа.

Уникальные экспонаты прибыли в Казань из Особой кладовой Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского.

«Наш музей образован еще в 1906 году, тогда он назывался „Хранилище коллекций по этнографии инородцев Тобольского Севера“. Чтобы показать приезжающим культуру родного края, Иван Шемановский начал собирать коллекцию, на основе которой и возник музей, который далее трансформировался в большой музейно-выставочный комплекс», — рассказала главный хранитель ямальского музея Ольга Соболева.

В основу выставки положена уникальная коллекция изделий из серебра и бронзы. Это произведения средневековых мастеров Византии, Ирана, Сирии, Западной Европы, Волжской Булгарии, литейщиков Западной Сибири и русских ремесленников. Древние перстни и браслеты, различные элементы одежды, роскошная орнаментированная посуда, диковинные атрибуты культа — такова лишь малая часть экспозиции.

Одним из ярких экспонатов выставки является чаша со сценой полета Александра Македонского, изготовленная на территории Византии, возможно, даже в дворцовых мастерских ее столицы Константинополя. Экспонат интересен не только изысканной красотой орнаментов на посуде, но и необычной историей обнаружения предмета.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Представляете, эту находку обнаружили ребята еще в 1982 году, когда пошли в поход. Кто-то из детей споткнулся о выступающий бугорок земли. Участники похода решили раскопать его и обнаружили настоящую сокровищницу — три старинных чаши и одно блюдо. Всё это впоследствии пополнило коллекцию музея», — пояснила Соболева.

Коллекцию музея также в свое время пополнили семейные реликвии жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. Так, например предметы семейной культовой атрибутики, чашу с двумя львами, местная жительница передала в дар музею. «Кому-то семейные реликвии становятся в тягость, поэтому они отдают их нам, чтобы мы дали предметам вторую жизнь», — добавила ямальская музейщица.

Одним из ключевых элементов выставки «Сокровища Приобья» стали экспонаты, изготовленные булгарскими мастерами. Поэтому экспозиция посвящена в том числе и 1100-летию со дня принятия ислама Волжской Булгарией.

«Принятие ислама — это был цивилизационный шаг, а все цивилизационные свершения опираются на достижения экономические, общественные и культурные. Одним из величайших достижений Волжской Булгарии была ее обширная международная торговля, которая опиралась на развитые ремесла и развитое сельское хозяйство», — отметил директор Института истории имени Ш. Марджани АН РТ Радик Салихов.

Экспозиция открывает для посетителей возможность проследить историю и богатое культурное наследие народов Северо-Западной Сибири. Поэтому выставка будет интересна не только обычным посетителям, но и тем, кто связан с историей по роду профессиональной деятельности. Одним из таковых стал Константин Руденко — доктор исторических наук, профессор Казанского государственного института культуры.

«Я мечтал о том, чтобы такая выставка появилась, потому что в научном мире очень много опубликовано сведений об этих предметах. Воочию увидеть их, тем более в Татарстане, — это счастье для наших соотечественников, ведь здесь собраны уникальные предметы. Нам повезло, что эта выставка проходит в Казани», — поделился впечатлениями ученый.

Выставка «Сокровища Приобья» продлится до 18 сентября включительно. Вход свободный.