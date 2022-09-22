«Ювелирная работа»: Татспиртпром наградил своих лучших операторов-штабелеров

Ежегодный конкурс «Лучший по профессии «Оператор штабелера» в четвертый раз прошел среди сотрудников распределительных центров Татспиртпрома. Наградил победителей генеральный директор компании Руслан Максудов.

«Мы проводим конкурс четвертый год подряд и намерены продолжить эту традицию, потому что успех нашей компании напрямую зависит от профессиональных качеств наших работников», – обратился к участникам и гостям конкурса Максудов.

В этом году победителями стали:

1-е место — Равиль Миргазиянов РЦ «Ханская»

2-е место — Валерий Киселев РЦ «Ханская»

3-е место — Ильнар Абдуллин РЦ «Тундра»

Призовой фонд в этом году составил 160 тыс. рублей: 60 тыс. за первое место, 40 тыс. – за второе и 20 тыс. рублей за третье место. Не вошедшие в тройку победителей получили по 10 тыс. рублей и ценные подарки.

Турнир профессионального мастерства состоял из пяти частей:

Теоретическая часть, которая включала в себя вопросы по работе на складе, технике безопасности и эксплуатированию оборудования.

«Маневрирование с мячом»: участники на время перевозили в ограниченном пространстве мяч, стоящий на конусе.

«Маневрирование с макетом автопогрузчика»: на вилах погрузчика закреплялась макет маленького погрузчика и с его помощью требовалось переместить маленький поддон с рюмкой.

«Пирамида на точность»: участники строили пирамиду из гаек, перемещая их с помощью шпильки, закрепленной на вилах погрузчика.

«Бокал»: требовалось перевезти на погрузчике полный бокал вина, не разбив бокал и не расплескав ни капли жидкости.

«Руками сложно донести и правильно поставить, а тут на технике везут. Очень точная, прямо ювелирная работа», – прокомментировал последнее задание генеральный директор Татспиртпрома Руслан Максудов.

Максимально возможная оценка от судей за идеальное исполнение всех заданий – 30 баллов, однако самый лучший результат жюри оценило в 19 баллов, что говорит о невероятной сложности этих заданий и строгости судейства.

Несмотря на сложность, участие в проекте позволило конкурсантам продемонстрировать свои навыки и уникальный опыт в крупнейшем логистическом центре группы компаний «Татспиртпром».

«Моментами было очень сложно, но это наш профессионализм. С чем-то мы сталкиваемся почти каждый день, а с чем-то раз в полгода-год. Я сам участвую уже в третий раз, но все равно, ощущения как будто всё впервые», – поделился победитель конкурса этого года и прошлых двух лет Равиль Миргазиянов.

Каждый год для участников конкурса готовят новые варианты заданий, чтобы сотрудники оттачивали свое профессиональное мастерство, сообщила директор HR и корпоративного управления АО «Татспиртпром» Диляра Лашкина.

«Основной задачей конкурса мы ставим повышение профессионализма наших сотрудников. Кроме того, мы хотим повысить значимость профессии “оператор-штабелер” и мотивировать работников на профессиональный рост», – отметила она.

С 2019 по 2022 год в конкурсе приняло участие 25 человек. В этом году в финал прошли семь лучших операторов-штабелеров из различных районов Татарстана. Среди них сотрудники распределительных центров «Тундра», «Ханская», «Озеро» и «Кама». Финалисты конкурса определялись на отборочных состязаниях в своих распределительных центрах.

«В нашей компании регулярно проводятся конкурсы профессионального мастерства среди рабочих профессий. Мы очень ценим специалистов и всегда готовы принять в наши ряды новых сотрудников», – подчеркнула Лашкина.

Ее слова дополнил победитель конкурса Равиль Миргазиянов.

«В Татспиртпроме любой человек может очень быстро и качественно обучится востребованным рабочим профессиям. Компания всегда приветствует желание сотрудников повышать свою квалификацию и по мере возможностей помогает им в этом», – сказал он.

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