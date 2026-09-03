«ЮТэйр» получит 26 новых вертолетов казанского производства

Авиакомпания «ЮТэйр» и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подписали соглашение о передаче в финансовый лизинг 26 новых российских вертолетов Ми-8МТВ-1 на XI Восточном экономическом форуме. Техника производства Казанского вертолетного завода войдет в парк авиакомпании в 2026 – 2028 годах, сообщает пресс-служба «ЮТэйр».

«Вертолеты обеспечивают транспортную доступность удаленных территорий и стабильную работу предприятий ТЭК. Они незаменимы при освоении труднодоступных регионов и строительстве объектов инфраструктуры», – приводит пресс-служба слова генерального директора «ЮТэйр» Андрея Мартиросова.

По словам генерального директора ГТЛК Михаила Парнева, поставка вертолетов позволит авиакомпании эффективнее выполнять социальные задачи, обеспечивать воздушные перевозки и развивать внутренний туризм.

«Поставка 26 современных Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода позволит авиакомпании еще эффективнее решать социальные задачи, обеспечивать воздушные перевозки и развивать внутренний туризм. Благодаря привлечению средств ФНБ и бюджетному финансированию мы обеспечим поставки надежной российской техники на приемлемых для авиаперевозчика условиях», – цитирует пресс-служба Парнева.

Поставка воздушных судов осуществляется по инвестпроекту ГТЛК по обновлению российского вертолетного парка с использованием средств Фонда национального благосостояния при поддержке Минпромторга России.

С 2023 года «ЮТэйр» получила от ГТЛК в лизинг 31 вертолет Ми-8МТВ-1 и Ми-8АМТ. После поставки еще 26 машин их общее число в парке авиакомпании превысит 150.