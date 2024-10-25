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Юсуп Якубов покинет должность постпреда Татарстана в Башкортостане
Юсуп Якубов с 1 ноября покинет должность постоянного представителя Татарстана в Башкортостане. Соответствующий указ подписал Раис республики Рустам Минниханов.
Отмечается, что Якубов освобождается от должности «по собственному желанию».
Согласно информации на сайте постпредства, он занимает должность постоянного представителя с 2020 года. До этого в течение десяти лет был ректором Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (сейчас Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма).
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