Юсейра, Динэйра, Ренесми: нижнекамцы дали своим детям необычные имена

Удивить работников органов ЗАГС редкими именами новорожденных становится всё сложнее, но некоторые родители всё же находят способ это сделать. На деловом понедельнике начальник Управления ЗАГС по Нижнекамскому району РТ Гузялия Сагитова представила списки самых редких и популярных имен мальчиков и девочек, рожденных в 2024 году в городе и районе.

Среди самых оригинальных имен для мальчиков выделяются: Сэм, Литвин, Дарислав, Илай, Тео, Аюпсултан, Евсей. У девочек встречаются такие необычные имена, как Ренесми, Дэя, Юсейра, Динэйра, Лиэль, Афелия, Данесса.

Лидерами по популярности среди мальчиков стали Амир, Тимур, Карим, Эмиль, Михаил, а среди девочек – Ева, София, Амина, Айлин, Амелия.

Особую гордость у работников Управления ЗАГС вызывает тот факт, что в 2024 году 1632 актовые записи о рождении (81% от общего количества) оформлены дистанционно с использованием суперсервиса «Рождение ребёнка».

«Это самый высокий показатель в республике! Для сравнения, в Набережных Челнах электронная регистрация составила 55%, а в Казани лишь 10% родителей воспользовались суперсервисом», – подчеркнула Гузялия Сагитова.