Юрты в «Великом Биляре» и термы: какие туристические проекты готовит Алексеевский район

Развитие туризма в Алексеевском районе стало центральной темой обсуждения на «Муниципальном часе» в АИР РТ. Это уже второй визит администрации района на презентацию своего инвестиционного потенциала. Что изменилось в районе за этот год и какие новые проекты здесь появляются – в материале «Татар-информа».





«Мы все ближе становимся к столице нашей республики»

«Муниципальный час» в Агентстве инвестиционного развития РТ с Алексеевским районом традиционно начался с основных экономических показателей. При этом глава района Сергей Демидов отметил, что это уже вторая такая встреча в АИР и предыдущая, которая прошла год назад, дала хороший толчок развитию территории.

Алексеевский район расположен в центре Татарстана на берегах реки Камы и имеет хорошую транспортную и водную доступность, всего в 90 км от столицы республики. Через район проходит федеральная дорога Казань – Оренбург, а в прошлом году открылась трасса Алексеевское – Альметьевск в составе трассы Шали (М7) – Бавлы (М5).

«Из администрации района до Агентства инвестиционного развития я доехал сегодня за 56 минут. Так что можно сказать, что мы все ближе становимся к столице нашей республики», – рассказал Демидов.

Сергей Демидов: «Это уже вторая такая встреча в АИР и предыдущая, которая прошла год назад, дала хороший толчок развитию территории» Фото: предоставлено АИР РТ

Он также отметил, что в рейтинге социально-экономического развития территорий республики район занимает 13-е место, валовой территориальный продукт составляет 16 млрд рублей, а средняя зарплата чуть больше 77 тыс. рублей.

Согласно презентационным данным, объем инвестиций за первый квартал 2025 года составил 573 млн рублей, а промышленное производство выросло на 5,3%.

«Несколько предпринимателей воспользовались инфраструктурой речпорта»

«В прошлом году мы презентовали проект грузового речного порта, связанный со строительством трассы Алексеевское – Альметьевск. Сейчас работаем с бумагами – внесли в схему территориального планирования и оформили первый искусственный остров с причальной стенкой и уже получили первый эффект. После того как мы презентовали его здесь в прошлом году, на нас вышли предприниматели, и уже несколько из них воспользовались инфраструктурой, которая там есть», – рассказал Демидов об одном из крупных проектов района.

Напомним, что территория строительства порта – 194 га, мощность по грузообороту на 2030 год планируется около 5 млн тонн, а плановый объем инвестиций – более 3 млрд рублей.

Проект планируют реализовать, чтобы улучшить транспортную инфраструктуру Татарстана и всей России. Он даст толчок развитию всего Поволжского экономического района, а также поможет увеличить объемы экспорта и импорта.

Гостинично-развлекательный комплекс «Кочевье» в Билярске

Центральной темой совещания стало развитие туризма. По мнению главы района, это одна из основных точек роста для района. Он подчеркнул, что в районе уникальные культурно-исторические объекты, а его жемчужина – Древний Биляр.

«Только в этом году мы отремонтировали систему подачи воды, павильон родника, лестницы, улучшили освещение и благоустроили территорию. Был запущен кластер «Алтын Дага», состоящий из пляжной зоны и визит-центра. В связи с этим мы предлагаем предпринимателям инвестировать в эту локацию», – заявил Демидов, добавив, что только за прошлый год через локацию прошло более 160 тыс. туристов.

Сейчас на территории Билярска хотят построить тематический парк «Великий Биляр» с воссозданием древнего городища средневековой столицы Булгарского царства. Однако на выбранном участке запрещено капитальное строительство, отметил инвестор проекта Алексей Дмитрошкин.

По его словам, создание тематического парка позволит закольцевать кластер древних городов Татарстана – Болгара, Биляра и Казани, а также обеспечит туристический поток до 1 млн гостей в год.

Тем не менее первым этапом станет создание гостинично-развлекательного комплекса «Кочевье», состоящего из аутентичных тюркских юрт для круглогодичного применения. «На этом комплексе мы точно никаких денег не заработаем. Это проект чисто для прогрева интереса к Биляру и будущему тематическому парку», – рассказал Дмитрошкин.

Глава района, в свою очередь, обратился ко всем участникам совещания с просьбой помочь с получением разрешения на капитальное строительство, так как без него парк не будет создан. «Даже в самом селе Билярск настолько мощная охранная зона, что мы, можно сказать, гвоздь забить не можем. Но не развивать эту территорию мы тоже не можем», – сказал Демидов.

Руководитель АИР РТ Талия Минуллина предложила на следующей неделе собрать совещание с представителями министерств и ведомств, отвечающих за земельные вопросы и охрану памятников культурного наследия, для решения этой проблемы.

Инвесторы начали писать про участок сразу после его презентации

Сейчас в районе строят две гостиницы – одну в Билярске, а вторую в Алексеевском. Причем рядом со второй гостиницей есть свободный участок площадью 4,2 га, на котором главе района хотелось бы видеть термы.

«Мы сформировали треугольный участок на берегу Камы с очень удобными подъездами, и мы предлагаем его под какой-нибудь проект. Нам там видятся термы. Центр республики с видом на берег и с пляжной зоной, которую не нужно искусственно создавать. Если кому-то нужен, то мы готовы рассмотреть варианты на самых льготных условиях», – подчеркнул Демидов.

«Этот треугольник – крайне привлекательное место. У нас есть «Ижевские термы», которые хотели в шесть районов Татарстана зайти, а их только в Нижнекамск пустили, можно им предложить. Ну и есть несколько компаний, которые в Казань хотели зайти, им тоже можно предложить», – прокомментировала глава АИР РТ Талия Минуллина.

К слову, предложение оказалось действительно очень интересным предпринимателям, и, по словам главы района, два предпринимателя написали ему по поводу участка прямо во время совещания, по всей видимости, смотря прямой эфир мунчаса. Таким образом, можно ожидать, что новый проект в районе появится в ближайшее время.