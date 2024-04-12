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Юрия Куклачева увезли на скорой с концерта в Вегас холле
Юрию Куклачеву, народному артисту РСФСР, стало плохо на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун» в «Вегас холле», после чего его доставили в больницу скорой помощи с жалобами на сердце, сообщает РИА Новости.
Эту информацию сообщил сын артиста.
Он заявил, что его отец просто переусердствовал и выдал все, что хотел, выразил все свои эмоции и стал плохо себя чувствовать.
Врачи оказали ему медицинскую помощь в конце первой части концерта, и он сейчас находится в больнице. Сын артиста добавил, что верит, что все обойдется и что отец находится в хорошем состоянии.
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