Юрия Дудя* заочно приговорили к 1 году 10 месяцам колонии

Суд в Москве заочно приговорил журналиста Юрия Дудя (признан иноагентом) к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима. Его признали виновным в уклонении от обязанностей иностранного агента, пишет ТАСС.

По данным суда, Дудя дважды штрафовали за нарушения, но он все равно продолжал публиковать материалы без обязательной маркировки. После этого против него возбудили уголовное дело.

Дудь вину не признает. Он заочно арестован и объявлен в межгосударственный розыск. Минюст внес его в реестр иноагентов в 2022 году, а в 2024 году он перестал ставить маркировку на своем YouTube-канале.