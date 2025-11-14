news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 14 ноября 2025 16:52

Юрия Дудя* заочно приговорили к 1 году 10 месяцам колонии

Читайте нас в
Телеграм

Суд в Москве заочно приговорил журналиста Юрия Дудя (признан иноагентом) к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима. Его признали виновным в уклонении от обязанностей иностранного агента, пишет ТАСС.

По данным суда, Дудя дважды штрафовали за нарушения, но он все равно продолжал публиковать материалы без обязательной маркировки. После этого против него возбудили уголовное дело.

Дудь вину не признает. Он заочно арестован и объявлен в межгосударственный розыск. Минюст внес его в реестр иноагентов в 2022 году, а в 2024 году он перестал ставить маркировку на своем YouTube-канале.

#иноагент #блогеры #журналист #суд
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минуллина в Шэньчжэне: Роботизация позволит Татарстану решить проблему нехватки кадров

Минуллина в Шэньчжэне: Роботизация позволит Татарстану решить проблему нехватки кадров

13 ноября 2025
Минниханов ознакомился с инновационными разработками в индустриальном парке в Хучжоу

Минниханов ознакомился с инновационными разработками в индустриальном парке в Хучжоу

13 ноября 2025