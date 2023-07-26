Юристы Военкомата РТ объяснили, почему многодетного отца не могут вернуть из зоны СВО

В некоторых республиканских СМИ появились материалы о том, что отца пятерых детей из Татарстана не возвращают из зоны СВО.

«Татар-информ» обратился за разъяснениями в Военный комиссариат Татарстана. Начальник юридической службы Военкомата РТ Алина Калимуллина объяснила, что законных оснований для увольнения этого мобилизованного нет.

«Юридически мужчина на момент призыва являлся отцом двоих детей, поэтому у него не было права на отсрочку от мобилизации. После того, как он уехал в зону СВО, биологический отец троих детей от первого брака его супруги отказался от отцовства. Приехав в отпуск, мужчина усыновил троих детей жены от первого брака. И только после 10 апреля этого года он стал отцом пятерых детей юридически. Но это не влияет на факт того, что на момент призыва у него было двое родных детей. Сейчас решением по этому процессу занимается Казанский гарнизонный военный суд», – сказала Алина Калимуллина.

По словам юриста, отсрочка от мобилизации тем, у кого четверо и больше несовершеннолетних детей, предоставляется на момент принятия решения призывной комиссией по мобилизации конкретного человека.

«На момент призыва в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 18 ФЗ “О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации” мужчина не имел права на отсрочку от мобилизации. Так как, на момент принятия решения призывной комиссией по мобилизации граждан, имел только двоих детей», – дополнила юрист Веонкомата РТ.

Согласно Указу Президента РФ от 21 сентября 2022 года №647, граждане, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в ВС РФ по контракту и могут уволиться только по трем основаниям:

по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе;

по состоянию здоровья, в связи с признанием их врачебной комиссией не годными к военной службе по категории Д;

в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

Юридическая служба Военкомата РТ оказывает бесплатную юридическую помощь участникам СВО и членам их семей по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, дом 1. Прием ведется с 13.00 до 18.00 каждую среду.

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