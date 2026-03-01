Юристы разъяснили порядок, условия и последствия банкротства физических лиц

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» ​

Банкротство — это признанная судом или во внесудебном порядке неспособность гражданина полностью расплатиться с долгами. Процедура позволяет законно списать задолженность по кредитам, налогам, услугам ЖКХ и другим обязательствам, сообщает РИА Новости.

Как рассказала исполнительный директор компании «КредитаНет» Дарья Княжева, сегодня существуют два законных способа: внесудебный (через МФЦ) и судебный (через арбитраж). Первый вариант доступен ограниченному кругу лиц при соблюдении ряда условий, второй — гораздо чаще используется гражданами. По статистике, к судебному банкротству прибегают в восемь раз чаще. Однако это сложный юридический процесс, требующий поддержки опытных специалистов.

Судебное банкротство можно инициировать при долге от 500 тысяч рублей и просрочке от трёх месяцев, но подать заявление разрешено и при меньшей сумме, если доказана неплатёжеспособность. Процедура платная: с учётом госпошлины, публикаций и услуг финансового управляющего расходы могут достигать 100 тысяч рублей и выше.

Внесудебное банкротство через МФЦ доступно при долге от 25 тысяч до 1 миллиона рублей при условии, что исполнительное производство в отношении должника окончено из-за отсутствия имущества. Процедура бесплатна и длится шесть месяцев.

Юрист Лилия Ших пояснила, что в ходе банкротства перестают начисляться пени и штрафы, приставы снимают аресты и ограничения. Вопреки распространённым мифам, после банкротства можно получать кредиты, выезжать за границу, а работодатель не обязан узнавать о процедуре.

Если суд вводит реструктуризацию долга, составляется план погашения. При невозможности реструктуризации наступает реализация имущества. В конкурсную массу включаются доходы и имущество должника, но нельзя изъять единственное жильё (кроме ипотечного), предметы быта, алименты, пенсии и пособия, а также доход в размере прожиточного минимума. С июля 2024 года ипотечное жильё также защищено — можно заключить мировое соглашение с банком.

Последствия банкротства: в течение пяти лет нельзя повторно банкротиться и брать кредиты без указания на факт банкротства. Также действуют ограничения на занятие руководящих должностей в финансовых организациях. Кредитная история портится, возможно ухудшение эмоционального состояния, но при этом списание долгов возможно раз в пять лет.

Юрист Екатерина Кузнецова добавила, что важно правильно выбирать финансового управляющего, ориентируясь на опыт и отзывы. Суд может отказать в банкротстве при ошибках в документах, недоказанной неплатёжеспособности или фиктивных сделках. Не списываются долги по алиментам, зарплате, возмещению вреда жизни и здоровью.