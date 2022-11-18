Юристы проведут для казанцев серию бесплатных консультаций по разным темам

В Казани в течение ноября юристы проведут сразу несколько бесплатных консультаций, принимать жителей они будут в отделении благотворительного фонда «День добрых дел».

23 ноября на вопросы горожан ответят представители Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, тема – начисление коммунальных платежей и составление исковых заявлений.

25 ноября пройдут консультации по семейному, жилищному и земельному праву. Горожане смогут узнать о взыскании алиментов, разделе имущества, приватизации, наследстве, выделении долей по материнскому капиталу, продаже недвижимости с детскими долями. Консультировать будут практикующие юристы Наталья Веретенникова и Людмила Иванова.

А 29 ноября юристы окажут горожанам помощь в вопросах, связанных с оформлением недвижимости в собственность, составлением договоров купли и продажи, дарения, и другим, сообщает пресс-служба фонда.

Проконсультироваться с юристами можно будет с 10.00 до 12.00 по адресу: ул.Калинина, 3. Предварительно необходимо записаться на прием по телефону: +7(843)236-65-61.