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Общество 13 марта 2024 09:45

Юристы проконсультируют жителей Татарстана по вопросам защиты прав потребителей

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В Татарстане 14 марта пройдет день оказания бесплатной юридической помощи населению, приуроченный ко Всемирному дню защиты прав потребителей. Его проведет Татарстанское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

Консультации будут проводиться по следующим телефонам:

+7(950) 315-82-84 (с 9:00 до 12:00)

+7(937) 778-78-28 (с 12:00 до 15:00)

+7(903) 343-95-44 (с 15:00 до 17:00)

Всемирный день защиты прав потребителей отмечается 15 марта. Россия впервые отметила Всемирный день прав потребителя в 1992 году, когда был принят закон РФ «О защите прав потребителей». Документ законодательно закрепил потребительские права граждан, а также права и обязанности организаций, торгующих или оказывающих услуги системы защиты прав потребителей.

#защита прав потребителей #бесплатная юридическая помощь
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