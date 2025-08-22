Юристы объяснили жителям Казани, какой путь передачи наследства надежнее

Фото: пресс-служба Минюста РТ

По случаю предстоящего Дня Республики Татарстан в Казани организовали день бесплатной юридической помощи. Желающих консультировали юристы Госюрбюро Татарстана, адвокаты, нотариусы, представители профильных ведомств и надзорных органов, сообщает пресс-служба Минюста РТ.

Чаще всего горожан интересовали темы, связанные с назначением и оформлением пенсий, вопросами по земельным участкам, оплатой ЖКХ, разделом имущества и алиментами.

Одним из актуальных вопросов оказалось наследственное право. С вопросом о передаче наследственного имущества родственникам к адвокату Гузели Султановой обратилась пожилая женщина.

«Если оформить договор дарения, то даритель теряет право собственности при жизни и собственником становится одаряемый. В этом случае существует определенный риск. Бывают случаи, когда предметом дарения является жилье, и если отношения портятся внутри семьи, в итоге одаряемые снимают с регистрационного учета дарителя и выселяют из жилого помещения. Вернуть своё жилье через суд будет крайне сложно», – предупредила специалист.

Она добавила, что выбор завещания для передачи наследства также связан с некоторым риском. Документ можно переписать в любой момент, и это тоже может привести к нежелательным последствиям. Сейчас достаточно случаев, когда мошенники обманом вынуждали жертв переписать завещание на посторонних лиц.

Оптимальным решением часто становится договор пожизненного содержания с иждивением – тогда получатель обязуется заботиться о владельце, а если условия не выполняются, договор можно расторгнуть, заметила адвокат.

«В этом случае гражданин передает в собственность свою квартиру, а новый собственник обязуется его содержать. В договоре прописываются конкретные обязательства: например, ежемесячная выплата определенной суммы, покупка лекарств, продуктов и другое. Если условия не выполняются, бывший собственник может обратиться в суд с требованием расторгнуть договор», – подчеркнула Гузель Султанова.

Всего в ходе приема за бесплатной правовой помощью обратились 25 человек по 29 вопросам, заметили в Министерстве юстиции Татарстана.