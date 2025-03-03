Юристы объяснили, каким бизнесом можно, а каким нельзя заниматься в квартире

Предпринимательской деятельностью можно заниматься и в собственной квартире, если это не нарушает права и интересы других людей. Что делать можно, а что – категорически запрещено, рассказали юристы, сообщает РИА Новости.

«<...> деятельность, которую осуществляет в жилом помещении собственник или арендатор, не должна нарушать санитарные и противопожарные нормы, а также создавать неудобства для соседей. К последнему можно отнести шум, запахи, повышенную нагрузку на инженерные сети, электро- и водоснабжение, которая может привести к аварийным ситуациям», – подчеркнула партнер адвокатского бюро BGMP Евгения Пешкова.

По словам специалиста, к точно разрешенным видам деятельности относятся:

– консультирование – юридическое, бухгалтерское, психологическое;

– репетиторство – преподавательская деятельность и организация курсов;

– работа в сфере IТ – программирование, копирайтинг и иные фриланс-услуги;

– творческая деятельность – написание книг и музыкальных произведений (без использования громкого и/или промышленного оборудования);

– адвокатская деятельность (если адвокат использует квартиру для встреч с ограниченным числом клиентов и не нарушает режим тишины и порядок пользования помещениями);

– ремесленная деятельность для личных нужд или мелкосерийных заказов при условии соблюдения санитарных и пожарных норм;

– шитье, вязание, изготовление сувениров и украшений (без применения химически агрессивных и пожароопасных материалов);

– мелкий ремонт техники без использования громкого производственного оборудования;

– хранение товаров для интернет-магазина (если речь идет о небольших объёмах, не создающих неудобств соседям и не требующих выделенного склада);

– организация семейного детского сада / группы дошкольных организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми.

В связи с последним пунктом юрист практики правового сопровождения предпринимательства бюро адвокатов «Де-юре» Юлия Щипцова уточнила, что чаще всего вопросы соседей и проверяющих органов связаны не с повышенным уровнем шума, а с параметрами помещения.

К видам деятельности, которыми точно нельзя заниматься в квартире, подчеркнула Евгения Пешкова, относятся:

– размещение офисов, складов или промышленного производства;

– открытие магазина, кафе или ресторана, которые предполагают публичную доступность и массовое посещение;

– ведение медицинской деятельности, требующей специальной лицензии и помещений, отвечающих медицинским стандартам (исключением является консультационная медицинская деятельность без оборудования кабинета);

– открытие гостиницы или хостела (при этом сдача квартиры в посуточную аренду разрешена);

– миссионерство.

Если владелец или арендатор квартиры используют ее в неразрешенных целях, рано или поздно это становится известно проверяющим органам, и ему грозят штрафы (впрочем, они относительно невелики) и суд, в котором власти будут добиваться запрета подобной деятельности в конкретном помещении.