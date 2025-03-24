Юристы объяснили, как оградить подростка от онлайн-вербовки

После начала специальной военной операции в России стали частыми случаи поджогов объектов энергетики, связи, транспортных узлов и прочих элементов инфраструктуры. Подобные инциденты часто квалифицируются как диверсии или теракты, причем совершают их зачастую подростки.

На сайте объясняем.рф со ссылкой на рекомендации Альянса по защите детей в цифровой среде появилась информация, как защитить ребенка от действующих в Сети злоумышленников, передает «Радио 1».

«Дети и подростки – самая уязвимая категория пользователей соцсетей. Их способность быстро осваивать компьютерные технологии не всегда означает соблюдение правил информационной безопасности. Многие бессознательно становятся жертвами манипуляций», – описывают сложившуюся ситуацию авторы советов.

Дело в том, что в социальных сетях и мессенджерах преступники создают иллюзию дружеского общения. Они предлагают помощь в учебе, финансовую поддержку или просто знакомство по интересам. Но постепенно они начинают просить своих жертв совершать незаконные действия.

При этом родители в силах защитить ребенка. Специалисты советуют установить на смартфон или ноутбук детей помоложе программу родительского контроля, чтобы ограничить доступ к подозрительным источникам информации. Но главное – наладить доверительное общение в семье.

«Родители должны разъяснить подростку, что предложение легких денег от неизвестных в соцсетях, группах и мессенджерах связано с чем-то опасным и незаконным. Объясните, что такие действия изменят жизнь к худшему. Избегайте банальных страшилок, постарайтесь ссылаться на реальные истории о сверстниках», – рекомендуют эксперты.

«Объясните, что о попытках вербовки нельзя молчать, даже если онлайн-собеседник угрожает или просит сохранить общение с ним втайне от взрослых», – добавляют они.

Если попытка вербовки имела место, следует обратиться в правоохранительные органы.