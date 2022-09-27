Юристы обсудили правовое будущее цифровых технологий на Kazan Digital Week 2022

Крупнейшая в России и странах СНГ международная конференция «Цифровые технологии и право» состоялась 23 сентября в Казани в рамках форума Kazan Digital Week 2022, организуемого Кабинетом Министров Татарстана под эгидой Правительства РФ. Здесь юристам впервые предоставили возможность организовать широкое обсуждение цифровой повестки через призму права.

Конференция объединила более 2 тыс. участников из 30 стран, в том числе России, Ирана, Индии, Бахрейна, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Франции, Греции и других.

Открытый международный диалог прошел в Концертном зале имени Ильгама Шакирова в конгресс-холле «Казань Экспо». Почетным гостем мероприятия стал создатель и глава Ассоциации содействия цифровому развитию РТ, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук республики Татарстан Рифкат Минниханов.

В адрес участников мероприятия направил приветствие Президент Татарстана Рустам Минниханов, который уделяет исключительное внимание вопросам развития цифровых технологий. Как отмечалось в приветствии, тема цифровых технологий для Татарстана и для все страны, особенно в свете Десятилетия науки и технологий в России, является стратегически важной. Лидер республики выразил уверенность в том, что конференция войдет в календарь значимых ежегодных научных мероприятий.

К прозвучавшему приветствию присоединились глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин, ректор КИУ Асия Тимирясова, судья Суда Евразийского экономического союза Венера Сейтимова, депутат Госдумы РФ Артем Прокофьев, директор по производству компании «Гарант» Наталья Ткаченко.

Научная повестка пленарного заседания открылась докладом главного научного сотрудника Института государства и права РАН, ведущего научного сотрудника Центра технологий государственного управления РАНХ и ГС при Президенте РФ Эльвиры Талапиной, которая проанализировала тенденции развития права под воздействие цифровых технологий.

Вызовы правовому регулированию в сфере интеллектуальной собственности в условия технологических изменений и цифровой трансформации обозначила в своем выступлении директор Центра исследований киберпространства, ассоциированный член кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института государства и права РАН Анна Жарова.

Результатами научных исследований цифровой трансформации в Республике Беларусь поделилась с участниками заседания доцент кафедры конституционного права Белорусского государственного университета Мария Абламейко.

Доктор философии Кардиффского университета Великобритании, ассистент-профессор Международной школы экономики Университета КАЗГЮУ Бауржан Рахметов осветил вопросы правового регулирования и вызовы в условиях цифровой трансформации Казахстана.

Рост техносферы и ее влияние на регулирование труда представила доцент кафедры трудового и экологического права Нижегородского государственного университета Ирина Филипова.

Замдиректора Юридического института Южно-Уральского государственного университета Елизавета Громова остановилась на вопросах права будущего, которое связала с экспериментальными правовыми режимами создания цифровых инноваций.

Уполномоченный по технологиям искусственного интеллекта в РТ, основатель проекта «Цифровая Деревня» Булат Замалиев выступил с докладом на тему «Этика искусственного интеллекта — начало доверия в Республике Татарстан».

С заключительным научным докладом выступила зампредседателя «Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности» Ирина Яковлева. Она проанализировала вопросы, возникающие на стыке права и технологий, на примере сети РЦИС РФ.

После завершения пленарного заседания ученые-правоведы и эксперты, получили возможность принять участие в работе 12 тематических кластеров, охватывающих как базовые, так и специфические направления научного поиска.

Молодым исследователям-студентам, обучающимся по программам бакалавриата и магистратуры, была предоставлена специальная секция. Кроме того, специальная секция проводилась для иностранных участников.

По итогам работы конференции «Цифровые технологии и право» будет принята резолюция для последующего направления в ведущие научно-образовательные центры страны, а также федеральные органы публичной власти резолюция.