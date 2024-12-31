Юристы напомнили, за что могут оштрафовать при праздновании Нового года во дворе

При праздновании Нового года во дворе многоквартирного дома важно помнить о нескольких правилах. При их нарушении гражданину могут грозить штрафы, заявили РИА Недвижимость юристы.

Как рассказала член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова, жильцы могут получить административное наказание за нарушение правил тишины, распитие алкогольных напитков и запуск фейерверков. Так, за второе нарушение гражданам может грозить от 500 до полутора тысяч рублей штрафа.

В Москве и Санкт-Петербурге нарушителям грозит наказание за громкий шум после 23.00 и 22.00 соответственно. Подобные правила есть и в регионах, однако в ряде из них для новогодней ночи все же сделаны исключения, сообщил ведущий юрист компании Intellect Даниил Тюпич.

Также готовящимся отмечать праздник стоит ознакомиться с правилами запуска фейерверков. Так, зажигать их нельзя рядом с домами, с крыш, балконов и из окон зданий. В противном случае нарушитель получит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Если действия гражданина нанесут вред чужому имуществу или здоровью людей, то суммы вырастут до 40-50 тысяч.

Тюпич добавил, что во дворах запрещено жарить шашлыки и в целом разводить огонь, а Рамзенкова напомнила, что курение на детских площадках может обернуться штрафом в 2-3 тысячи рублей.