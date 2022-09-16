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Ру Тат
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Общество
16 сентября 2022  14:39
Наталья Рыбакова

Юристы и топ-менеджеры Татарстана пожаловались на трудности при поисках работы

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В ходе опроса 71% соискателей Татарстана признались, что найти работу в их профессиональной сфере сегодня сложно. Об этом сообщает сегодня пресс-служба сервиса HeadHunter.

«Не считают сложным поиск работы по профессии лишь 22% опрошенных, остальные затруднились ответить. В среднем по России 74% соискателей считают, что найти работу в их профессиональной сфере трудно, 17% с этим не согласны», — отмечают аналитики сервиса.

Чаще других трудоустройство по своей профессии считают сложной задачей соискатели из таких профессиональных сфер, как «Стратегия, инвестиции, консалтинг», «Высший менеджмент», «Искусство, развлечения, масс-медиа», «Юристы» и «Добыча сырья».

При этом обратной точки зрения придерживаются в сферах «Розничная торговля», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Продажи, обслуживание клиентов», «Медицина, фармацевтика» и «Строительство, недвижимость».

#соцопрос #HeadHunter #трудоустройство
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