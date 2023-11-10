Юристы Госюрбюро Татарстана помогли родственнику погибшего на СВО бойца

Специалисты Государственного юридческого бюро Татарстана помогли матери погибшего участника СВО.

Как выяснилось, во время службы в течение 5 месяцев сын женщины получал ежемесячное денежное пособие, которое на момент гибели оставалось на его счету и составляло около 800 тысяч рублей.

Руководитель Госюрбюро Марс Фаткуллин отметил, что согласно законодательству, наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Женщина обратилась к нотариусу по месту регистрации в городе Дюртюли Республики Башкортостан с вопросом о вступлении в наследство, однако ответа от него не получила.

Сотрудники Госюрбюро женщине помогли составить повторное заявление на имя нотариуса и в течении нескольких дней денежные средства погибшего сына поступили на счет матери.