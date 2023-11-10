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Юристы Госюрбюро Татарстана помогли родственнику погибшего на СВО бойца
Специалисты Государственного юридческого бюро Татарстана помогли матери погибшего участника СВО.
Как выяснилось, во время службы в течение 5 месяцев сын женщины получал ежемесячное денежное пособие, которое на момент гибели оставалось на его счету и составляло около 800 тысяч рублей.
Руководитель Госюрбюро Марс Фаткуллин отметил, что согласно законодательству, наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
Женщина обратилась к нотариусу по месту регистрации в городе Дюртюли Республики Башкортостан с вопросом о вступлении в наследство, однако ответа от него не получила.
Сотрудники Госюрбюро женщине помогли составить повторное заявление на имя нотариуса и в течении нескольких дней денежные средства погибшего сына поступили на счет матери.
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