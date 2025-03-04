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СВО 4 марта 2025 06:00

Юристы Госюрбюро Татарстана помогли матери пропавшего бойца СВО получить выплаты

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Юристы Госюрбюро Татарстана помогли матери пропавшего бойца СВО получить выплаты
Фото: © «Татар-информ»

Юристы Государственного юридического бюро Татарстана защитили права матери бойца СВО, который пропал без вести. Женщина обратилась за помощью в признании сына погибшим на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста Татарстана.

«Согласно справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели, сын заявительницы пропал без вести во время выполнения боевой задачи в первом эшелоне обороны полка в зоне проведения СВО», – рассказал заместитель руководителя Госюрбюро РТ Рафаэль Гиниатуллин.

Мать бойца просила установить факт гибели сына для оформления наследства и получения всех компенсационных выплат.

Юристы Госюрбюро РТ помогли составить заявление, собрать все необходимые документы и направить в суд иск о признании татарстанца погибшим в ходе спецоперации.

Суд удовлетворил требования в полном объеме, и решение вступило в законную силу.

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